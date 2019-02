Klaassen en Bremen kloppen Dortmund na penalty's in spektakelstuk

De verlenging zou uitlopen tot eentje in de categorie 'krankzinnig'. Christian Pulisic, die deze winter voor 64 miljoen werd gekocht door Chelsea maar het seizoen afmaakt in Dortmund, dacht zich vlak voor de rust van de verlenging tot matchwinner te kronen met de 2-1 voor het eigen publiek in het Signal Iduna Park.



Van een beslissing was echter geenszins sprake. Het was namelijk de 40-jarige Claudio Pizarro die in de 108ste minuut zijn ploeg maar weer eens een dienst bewees. De ervaren Peruviaan dook vlak voor Oelschlägel op, controleerde de bal weergaloos en werkte de 2-2 tegen de touwen.



Penalty's dus? Inderdaad. Maar niet voordat er nóg twee goals vielen in het Signal Iduna Park. Achraf Hakimi maakte de 3-2, tot grote woede bij Klaassen en zijn ploeggenoten. In de aanval voorafgaand aan die goal werd namelijk hands gemaakt bij Dortmund, maar dat had arbiter Felix Brych niet gezien.



De troost voor Klaassen, die na de 3-2 geel kreeg na stevige protesten, kwam echter razendsnel. Nadat de Nederlander zelf dichtbij de 3-3 was, mocht Kruse vervolgens een corner nemen. Die kwam precies op het hoofd van invaller Martin Harnik. De Oostenrijker zag de bal via Oelschlägel in het netje vallen: 3-3. De ploegen maakten zich daarmee op voor strafschoppen.