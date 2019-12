Klaasen in vier sets langs Burness, clash met Van Gerwen wacht

Aan het begin van de derde set sloeg Klaasen een belangrijke slag toen hij 152 uitgooide, terwijl zijn tegenstander op dubbel 16 stond te wachten. Het bezorgde de Nederlander zijn eerste voorsprong, die hij vervolgens niet meer uit handen gaf. In de vierde leg van de vierde set maakte Klaasen het via een finish van 100 af. De Lakeside-kampioen van 2006 opende zijn WK met een 3-1 zege en een gemiddelde van bijna 96 punten per beurt.



,,Ik voelde me goed en had veel vertrouwen”, zei Klaasen na zijn partij. Dat hij de eerste set verloor, deed daar geen afbreuk aan. ,,Hij verdiende het, maar de tweede set was voor mij. Die 152-finish maakte het verschil.”



Nu wacht later vanavond titelverdediger Van Gerwen. Klaasen gaat eerst even rusten, wat eten en dan de strijd aan. ,,Hij is de grote favoriet, maar ik ga mijn eigen spel spelen en als dat lukt kan ik hem verslaan.”