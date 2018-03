Kjeld Nuis ziet wereldbeker als 'kers op de taart'

,,Het was net aan, maar ik ben positief verrast'', zei de tweevoudig olympisch kampioen bij de NOS na zijn zege (1.09,23). ,,Ik voelde me vooraf niet super. Logisch na zo'n seizoen en bovendien was ik ook nog verkouden geweest. Maar ik kon goed op snelheid komen. Een tussenronde van 25,1 is gewoon heel goed. Maar in de laatste bocht van mijn race voelde ik dat het echt op was. Die deed echt heel veel zeer.''



Nuis heerst op de kilometer al twee seizoenen lang, op een door ziekte moeizaam verlopen eerste deel van dit seizoen na. Hij werd vorige maand olympisch kampioen in Zuid-Korea, net voor Lorentzen, en won de afstand twee weken geleden bij de WK sprint in China ook beide keren. Nuis schaatste in Minsk op nieuwe buizen. ,,Ze zijn goedgekeurd. Het is mooi dat ik ze meteen heb kunnen testen in de wereldbekerfinale.''