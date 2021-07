Kjeld Nuis goed hersteld van ontstoken hartzakje na vaccinatie

Het waren spannende tijden voor Nuis, nadat hij een week na zijn eerste vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-vaccin last kreeg van hevige griepverschijnselen en druk op zijn borst. Hij sloeg zelf alarm bij zijn arts en cardioloog. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de 31-jarige schaatser kampte met een ontstoken hartzakje. ‘Mijn sportarts was er gelukkig heel vroeg bij en heeft me samen met de cardioloog goed onderzocht. Ik kon meteen de dag erop terecht en na een hartfilmpje, echo en een MRI lijkt alles in orde!’ schrijft hij vandaag.



Afgelopen week leek het er al op dat Nuis gewoon mee zou kunnen op het trainingskamp van team Reggeborgh. Vandaag deelt hij op Instagram twee foto's. De eerste foto is van twee weken geleden en daarin ligt hij in het ziekenhuis. De tweede foto is actueel en daarop is Nuis ontspannen te zien op het trainingskamp in Inzell.