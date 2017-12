Kist in eerste ronde tegen Van Gerwen: 'Kwam hem liever in kwartfinale tegen'

Dat was toen, inmiddels al weer zeven jaar geleden. In de tussentijd is Kist van de kleinere dartbond overgestapt naar de PDC en redt hij zich nu – zonder een benodigde tolk - prima voor de TV-camera’s. Een spraakwaterval zal hij nooit worden, zelfs niet in zijn eigen moedertaal. Nadat de loting hem direct in de eerste ronde had gekoppeld aan titelverdediger Michael van Gerwen, antwoordde Kist kort en bondig: ,,Ik was hem liever later in het toernooi tegengekomen.’’