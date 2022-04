Kippenvelmoment op Anfield: Liverpool-fans steken Cristiano Ronaldo hart onder de riem

KNVB roept gemeenten op te blijven investeren in clubs: ‘Voetbal is het grootste sociale netwerk’

De KNVB roept gemeenten dinsdag op te blijven investeren in voetbalverenigingen. De voetbalbond doet dat in een open brief in het AD met de titel ‘Voetbal is meer dan een sport’. De brief, ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, is ook gestuurd naar alle gemeenteraadsleden.

9:51