Kimmich verlengt contract tot 2023

Van Gerwen doet uitstekende zaken, broodnodige zege Barney

0:12 Michael van Gerwen heeft goede zaken gedaan in de Premier League Darts. De 28-jarige Brabantse nummer één van de wereld won in de vijfde speelronde in Leeds in een moeizame partij met 7-4 van de Australiër Simon Whitlock.