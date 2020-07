Kim Clijsters (37) boekt eerste zege na haar comeback

De voormalige nummer 1 van de wereld tobt weliswaar met wat fysieke problemen, maar ze wil toch proberen terug te keren aan de top. ,,De motivatie is er nog steeds. Ik wil blijven gaan en ontdekken wat er nog in me zit”, zei Clijsters in mei. Ze hoopt volgende maand te kunnen meedoen aan de US Open, het grandslamtoernooi dat ze in 2009 kort na haar eerste rentree direct won. Een jaar later was ze voor de derde keer de beste in New York.