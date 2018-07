'Kiki moet tegen Pliskova nóg beter dan tegen Williams'

De 1,86 meter lange Tsjechische, als zevende geplaatst op Wimbledon, staat bekend om haar sterke opslag. ,,Met haar eerste opslag kunnen weinig speelsters iets beginnen. En zelfs op haar tweede service is het lastig om te reageren", zegt Wilander bij Eurosport, waar hij het tennis analyseert.



Bertens moet het volgens de Zweedse analist van de rally's hebben. ,,Scoren met een return is bijna onmogelijk, dus is het zaak om in de rally te komen en het punt goed op te bouwen. Daar liggen de kansen, want Pliskova beweegt niet goed op gras."



Wilander vindt dat Bertens het zichzelf onnodig moeilijk maakte in de lange driesetter tegen Williams. ,,Ze had in twee sets moeten winnen, of in ieder geval veel makkelijker in die derde set", zegt hij. ,,Nu werd het nog enorm spannend en verspeelde ze een aantal matchpoints. Dat was onnodig." De zege op de vijfvoudig Wimbledon-kampioene was wel goed voor het zelfvertrouwen van Bertens, denkt Wilander.



Pliskova is de enige speelster uit de top tien van de plaatsingslijst die nog in het toernooi zit. De Tsjechische, vorig jaar heel even de nummer één van de wereld, is als zevende geplaatst op het heilige gras. Bertens, die nooit eerder de vierde ronde bereikte op Wimbledon, is de nummer 20 van de plaatsingslijst.



Bertens en Pliskova speelden eerder dit jaar op gravel tegen elkaar. In Stuttgart won de Tsjechische met twee keer 6-2.



De partij tussen Bertens en Pliskova staat morgen als eerste partij op Court 2 geprogrammeerd, en is vanaf 12.30 uur via een liveblog bij ons te volgen.