Kiki Bertens verdedigt met succes titel ‘in Madrid’

‘UCI herziet regels, deur naar Tour wagenwijd open voor Van der Poel’

11:36 De kans dat Mathieu van der Poel dit jaar de Tour de France rijdt, is weer een stuk groter geworden. De wereldwielerbond UCI is van plan de regels voor deelname van ploegen en het aantal renners per ploeg te herzien, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat zet de deur wagenwijd open voor een aantal procontinentale ploegen, waaronder die van Van der Poel.