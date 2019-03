Kiki Bertens stijgt naar beste positie ooit op WTA-ranking

Racisti­sche geluiden richting Engelse spelers in Montenegro

0:01 Donkere spelers van het Engelse nationale voetbalelftal zijn maandag in de uitwedstrijd tegen Montenegro in de EK-kwalificatie racistisch bejegend. In het stadion in Podgorica waren apengeluiden te horen, met name als Danny Rose of Callum Hudson-Odoi de bal had.