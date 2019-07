Kiki Bertens over promotie naar Centre Court: ‘Moet dat?’

Op het allerlaatste moment werd de eersterondepartij van Kiki Bertens vanavond naar het Centre Court gepromoveerd. Haar reactie toen ze het hoorde van de organisatie: ‘Moet dat?’. Ja, als het even kon wel. En dus speelde ze even later in het grootste stadion van het park.

Door Rik Spekenbrink

,,Ik vind het zoals bekend niet superleuk om op grote banen te spelen. Laat mij maar op baan 12. Maar ik weet dat de organisatie het recht heeft de laatste partijen te verplaatsen. En het ging nogal rommelig allemaal. Maar goed: ik kon wel heel moeilijk gaan doen, het hoort er als nummer 4 van de wereld ook bij.”

Toch is het Centre Court van Wimbledon niet de baan waar ze de beste herinneringen heeft liggen. Vier jaar geleden werd ze er in 35 minuten weggetikt door Petra Kvitova. ,,Maar daar lachen we nu om. Ik heb inmiddels op alle grote banen gespeeld. Ik zal niet zeggen dat het went, maar ik heb er ook geen extra spanning meer door.”

Over haar spel tegen Mandy Minella was Bertens niet helemaal tevreden. ,,Ik wil nog iets meer aanvallen. Aan de andere kant: toen ik in de tweede set wat slices speelde, maakte zij ook fouten. Dus dan is het ook goed.”

Bertens was na afloop opnieuw uiterst ontspannen. Dat komt door twee dingen, legde ze uit. Haar zelfvertrouwen is logischerwijs gegroeid afgelopen jaren, maar ze benadert Wimbledon ook met een zekere luchtigheid. ,,Ik heb me perfect voorbereid, heb alles gedaan wat ik kon doen. Dan is het gewoon een kwestie van je best doen. Lukt het, mooi, lukt het niet, dan ga ik lekker op vakantie.”