Kiki Bertens op wildcard naar Straatsburg

De 28-jarige Bertens verloor afgelopen week op het WTA-toernooi van Rome, haar eerste officiële toernooi sinds eind februari, al in de tweede ronde. In de eerste ronde had de nummer 8 van de wereld een bye. Na afloop gaf Bertens vooral te kennen dat het gebrek aan wedstrijdritme haar parten had gespeeld.



Roland Garros, het favoriete grandslamtoernooi van Bertens, begint op zondag 27 september.