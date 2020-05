Kiki Bertens ook op PlayStation de beste ‘in Madrid’: ‘Als ik iets doe, wil ik het goed doen’

Prins Bernhard bedroefd, maar ook trots: ‘Circuit Zandvoort was er klaar voor’

20:13 Prins Bernhard heeft een ander weekend voor de boeg dan dat hij maanden geleden had verwacht. Reikhalzend keek hij uit naar de Grand Prix van Zandvoort op 3 mei, maar die werd vanwege de coronacrisis afgeblazen. Toch was het Circuit, waarvan Bernhard mede-eigenaar is, er klaar voor, zo deelt de prins vrijdag op Instagram.