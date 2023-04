Kiki Bertens na haar eerste maanden als coach: ‘Bloedfanatiek, maar wel op de juiste toon’

Topacteur Ryan Reynolds dolgeluk­kig als titel bijna zeker lijkt voor zijn voetbal­club: ‘Omhels hem zo hard dat ik zijn ribben breek’

Wat een ontlading bij Ryan Reynolds (46), de Canadese topacteur. Dit weekend klopte Wrexham, de Engelse voetbalclub - een vijfdeklasser - waar hij eigenaar van is, concurrent Notts County. Dat dankzij een penaltysave in de 97ste minuut. Wrexham neemt in een seizoen dat uitpuilt van de spanning zo een voorschot op de titel. En uiteraard ging de acteur van onder meer Deadpool stevig uit zijn dak. ,,Dit is historisch. Ik denk niet dat ik zoiets ooit al gezien heb.”