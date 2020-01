Kiki Bertens laat Adelaide schieten vanwege blessure

Grad Damen direct inzetbaar bij TOP Oss tegen Jong AZ

12 januari Nadat hij dit weekend tot een akkoord is gekomen over een contract, kan voormalig NAC-speler Grad Damen maandag zijn debuut maken namens TOP Oss in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. ,,Hij is direct inzetbaar”, zegt de opgetogen trainer Klaas Wels.