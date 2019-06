Kiki Bertens behoudt plek vier

Er was wel een wisseling van de wacht aan de top. De Australische Ashleigh Barty loste de Japanse Naomi Osaka af als nummer één. De Tsjechische Karolina Pliskova bleef de nummer drie. De Duitse Angelique Kerber klom naar de vijfde plaats. Zij passeerde de Tsjechische Petra Kvitova.



In Eastbourne kan Bertens deze week aan de bak. Met zeven speelsters uit de top 10 in actie is het WTA-toernooi in de stad in Zuid-Engeland, 100 kilometer van Londen, zeer sterk bezet. In de eerste ronde heeft Bertens een bye. In de tweede ronde, waarschijnlijk woensdag, wacht de winnares van het treffen tussen de Amerikaanse Danielle Rose Collins en de Kazakse Julia Yulia Poetintseva.