Kiki Bertens begint jaar met stroeve zege in Brisbane

Het was nog wisselvallig, maar Kiki Bertens is 2020 begonnen met een keurige zege. Met Dajana Jastremska had ze in de eerste ronde van het toernooi in Brisbane niet de eenvoudigste loting. Bertens won in drie sets: 6-4, 1-6, 6-3.

Door Rik Spekenbrink



Het was een merkwaardige partij in de Australische hitte. Niet zo vreemd, bij de eerste wedstrijd van beiden in het enkelspel dit prille seizoen. Bertens kende haar tegenstander, de 19-jarige Jastremska, de nummer 22 van de wereld. Eind vorig jaar won ze twee keer van haar, beide keren in twee sets. De Oekraïense heeft talent, maar is nog wat onbezonnen en wisselvallig.



Bertens speelde in de eerste set degelijker dan Jastremska. In de openingsfase had ze het nog even moeilijk met het geweld van de Oekraïense, maar ze kreeg snel vat op haar offensieve speelstijl. Door bij de return de vaart uit de bal te halen en in de rally de ballen diep terug te slaan, dwong ze haar tegenstander tot fouten. Bovendien was Bertens’ service op belangrijke momenten een wapen. Als haar eerste opslag in was, gingen veel punten probleemloos haar kant op. Ze won vanaf 0-2 vier games op rij, kreeg nog twee breekpunten tegen, maar won de eerste set keurig met 6-4.

Bertens riep voor het eerst haar nieuw coach Elise Tamaëla de baan op. Die complimenteerde haar, maar wees ook op een aantal verbeterpunten bij het serveren, retourneren en de forehand.

Ze kreeg in de openingsgame van de tweede set een breakpoint, maar was een game later zelf de eerste die haar service inleverde. Het bleek een voorbode voor een zeer povere fase. Geen moment kwam Bertens in de set, ze stond letterlijk in de achteruit, ook op eigen service. Jastremska kon naar lieve lust uithalen en won de set snel en eenvoudig met 1-6.

Maar opnieuw kantelde de wedstrijd, ogenschijnlijk uit het niets. Bertens schroefde haar fouten terug en hervond haar eerste service, Jastremska deed het tegenovergestelde. Het werd snel 3-0 voor de Nederlandse nummer 9 van de wereld.

Toen Bertens vervolgens voor de derde keer Tamaëla opriep, liet Jastremska de fysiotherapeut komen. Dat ergerde Bertens, die haar opponent ervan verdacht nergens last van te hebben, maar alleen het ritme van de partij te willen doorbreken. ,,Dit zou niet moeten mogen”, klaagde Bertens. ,,Dat is nog een beetje het juniorengedrag”, probeerde Tamaëla er niet te veel nadruk op te leggen, ,,dit deed ze de vorige keer ook.” Jastremska liet zich op de baan masseren, maakte er een medische time-out van, terwijl Bertens in de schaduw stond te wachten.

Maar door de Oekraïense meteen te breken voor 4-0 maakte Bertens duidelijk niet in de war te zijn geraakt door die pauze. Opvallend daarbij was dat Jastremska voor de tweede keer op breekpunt tegen voor een voetfout werd bestraft. Op 5-1 serveerde ze voor de wedstrijd, dat ging mis, waarop Bertens nog maar eens haar coach om raad vroeg. In de daaropvolgende game kreeg ze twee matchpoints op de service van Jastremska. Die werden niet benut, terwijl ze vooral op het tweede punt een enorme kans had. Dus moest het op eigen opslag gebeuren. Nu verliep het voorspoedig.

,,Het voelt als een opluchting om de eerste partij van 2020 te winnen”, zei Bertens kort na afloop op de baan.