Kijkcijfers Premier League of Darts dalen

Michael van Gerwen won woensdagavond de Premier League of Darts voor de vijfde keer. De populariteit van het darts lijkt echter te dalen, want het was volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek de slechtst bekeken Premier League-finale die Van Gerwen speelde .

Het dartspektakel is sinds 2011 op RTL7 te bewonderen en de finale is meestal een garantie voor veel kijkers. Maar de laatste jaren is er een dalende lijn waar te nemen in de kijkcijfers van de finale van één van de meest prestigieuze dartcompetities van de wereld. Sinds 2016 zijn de absolute kijkersaantallen met zo'n 150 duizend kijkers gedaald.

De piek in kijkersaantallen is te zien in 2013 met 684 duizend voor de buis gekluisterde mensen. Zowel Van Gerwen als Raymond van Barneveld speelden die avond in de halve finales. Mighty Mike versloeg uiteiindelijk Phil Taylor in de finale en schreef daarmee het toernooi voor het eerst op zijn naam.

Het jaar erop was er een Nederlandse clash in de finale tussen Barney en Van Gerwen. Dat is alleen niet terug te zien in de kijkcijfers, die met 446 duizend kijkers een daling kende. In de jaren die volgden was er een stijgende lijn waar te nemen met als top 576 duizend kijkers in 2016.