Kijk gewoon, sukkel, dacht ik. Beleef het, absorbeer het

VIDEO Mathieu van der Poel heeft zege nummer 30 binnen, broer David per brancard afgevoerd

10 februari Mathieu van der Poel is ook na het behalen van de wereldtitel gretig. Na zijn overwinning zaterdag in Lille in een cross om de DVV-trofee volgde zondag overwinning nummer 30. Ditmaal was de renner van Corendon-Circus de beste in Hoogstraten, waar de voorlaatste veldrit uit de Superprestigereeks werd verreden.