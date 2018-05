Kiev is klaar voor finale tussen Real Madrid en Liverpool

Twins begint met zege aan drieluik met DSS

24 mei De Glaskoning Twins is goed gestart in de drieluik tegen DSS. In Rosmalen, de thuishaven op de donderdagavond, werd met 9-7 gewonnen. Zes innings was het een open strijd, maar daarna sloeg de ploeg van coach Kevin Knollenburg toe. Door dit resultaat bezetten de Oosterhouters de derde plaats op de ranglijst achter Pirates en Neptunus.