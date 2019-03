Khedira na hartoperatie terug op het veld

Voor het herstel staat een maand. Dat zou betekenen dat Khedira over twee weken weer zou kunnen spelen. Zonder de Duitser verloor de Italiaanse kampioen op 20 februari het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League met 2-0. Volgende week is de return in Turijn.



De 'Oude Dame' versloeg Napoli zondag in de Serie A met 2-1 en vergrootte het gat met de eerste achtervolger daardoor tot zestien punten. Juventus koerst onbedreigd af op de achtste landstitel op rij.