Keys volgt Bertens op als winnares in Charleston

Ajax koploper op doelsaldo na gelijkspel PSV bij Vitesse

19:11 PSV heeft tegen Vitesse dure punten verspeeld in de titelstrijd: 3-3. De Eindhovenaren hadden opnieuw hun dag niet in een uitwedstrijd en is de regie in de eredivisie voor nu kwijt. Ajax heeft evenveel (71) punten, maar een beter doelsaldo (+74 om +65) en is nu voor het eerst sinds speelronde 33 van het seizoen 2015/16 koploper na een volledige speelronde. PSV kwam in Arnhem drie keer terug van een achterstand.