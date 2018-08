Kevin Strootman voor het eerst vader

Video Liverpool-manager Klopp vol lof over Bredanaar Van Dijk: 'Kwaliteit heeft een specifieke prijs'

8:22 Jürgen Klopp was vol lof over het optreden van Virgil van Dijk na de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Volgens de manager van de Engelse club is Van Dijk de hoge investering meer dan waard geweest.