Kevin Magnussen zorgt voor daverende verrassing: ‘Weet niet wat ik moet voelen’

,,Tijdens Q1 en Q2 zag het er al goed uit voor ons, maar niet goed genoeg voor pole position natuurlijk...", blikte een dolgelukkige Magnussen voor de camera van Viaplay terug. ,,Vervolgens werden de omstandigheden slechter en leverde het team fenomenaal werk af door me als eerste op de baan te krijgen. Dat gaf mij de beste uitgangspositie om als eerste een tijd neer te zetten. Dit was echt een geweldig staaltje teamwork, zonder hen had ik deze pole niet gehad.”

Lees ook Sensatie in São Paulo: Kevin Magnussen pakt pole position en start sprintrace voor Max Verstappen

In verslechterende condities lukte het bijvoorbeeld Max Verstappen al niet om aan de toptijd van Magnussen te komen en niet veel later zorgde George Russell voor de rode vlag, die pole position voor de Deen in veilige haven bracht. Of dat hem ook zonder die rode vlag gelukt zou kunnen zijn? ,,Geen idee... Ik weet niet wat er allemaal gebeurde en hoe ik deze pole heb gekregen. Ik weet niet wat ik moet voelen. Ik ga hier nu even héél hard van genieten.”

Bekijk de samenvatting van de kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steiner: ‘Alles betaalde zich uit’

Ook teambaas Günther Steiner van Haas, dat in het constructeurskampioenschap achtste staat, kon zijn geluk niet op. ,,Dit is fantastisch. We werken zo hard en precies op het goede moment klokt Kevin die tijd. Er waren nog veel coureurs buiten en zij kregen het niet voor elkaar, dus hij heeft het zelf verdiend. Ik ben zo blij voor het hele team.”

,,De laatste paar jaren zijn zwaar geweest en we hebben weinig geluk gehad", gaat Steiner verder. ,,Maar we blijven werken en als je dan zo terugkomt, laat dat zien uit welk hout je gesneden bent. We zijn hier niet alleen om deel te nemen, maar ook om echt mee te vechten. Vandaag betaalde alles zich uit.” Wat er morgen mogelijk is over 24 rondes, met een hijgende Verstappen in de nek van de Haas? ,,Dat weet ik niet, want ik had met pole position ook geen rekening gehouden. Maar punten verdienen is zeker een doel.”

Volledig scherm Kevin Magnussen. © Pool via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.