Kevin De Bruyne maanden aan de kant na operatie: ‘Mentaal en fysiek gigantische ontgoocheling’

Vanavond postte De Bruyne (32) een foto van zichzelf, op krukken op het terras van zijn villa in Heusden-Zolder. Hij ging in Antwerpen onder het mes om zijn hamstring operatief te repareren. ‘Mentaal en fysiek was dat een gigantisch ontgoocheling’. schreef De Bruyne op zijn Twitter-account. ‘Ik hoop snel weer aan het werk te kunnen.” In 2023 komt hij niet meer in actie. Hij mist dus de kwalificatie-interlands voor het EK. Het EK zelf is niet in gevaar.