Kevin de Bruyne leidt kansenmissend België naar kleine zege op Wales

Arantxa Rus grijpt naast plaats in halve finales Boedapest

Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de halve finales van het WTA-toernooi in Boedapest te bereiken. De 31-jarige Zuid-Hollandse verloor in de kwartfinales in drie sets van de Duitse Tamara Korpatsch. De nummer 118 van de wereld versloeg Rus met 6-3, 3-6, 6-0.

22 september