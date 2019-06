Keuze van De Ligt is keuze van Raiola

Froome bij kennis na geslaagde operatie van zes uur

13 juni Chris Froome heeft gisteravond na zijn zware val in de Dauphiné een succesvolle operatie van zes uur ondergaan. Dat meldt zijn ploeg Team Ineos vanavond in een persbericht. De Brit, die gisteren nog werd vervoerd van een ziekenhuis in Roanne naar een groter ziekenhuis in St. Étienne, zal nog zeker enkele dagen ter observatie moeten blijven.