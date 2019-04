Kersverse nummer 6 Bertens heeft in Charleston veel punten te verdedigen

Het is de hoogste notering ooit voor de 27-jarige Wateringse. Ze passeerde de Oekraïense Elina Svitolina en de Amerikaanse Sloane Stephens die beiden vroeg werden uitgeschakeld in Miami.

Bertens verloor in Miami van de Australische Ashleigh Barty, die het toernooi won. De Australische steeg twee plekken, naar de negende plaats. Bertens speelt deze week op het toernooi van Charleston. Daar verdedigt ze veel punten, omdat ze het toernooi vorig jaar won. Ze is als tweede geplaatst, achter Stephens. In de eerste ronde heeft Bertens een bye. Ze komt naar verwachting pas woensdag in actie tegen de winnares van het duel tussen de Italiaanse Martina Trevisan en de Oekraïense Nadia Kichenok, die beiden tot de eerste ronde doordrongen via het kwalificatietoernooi.



De wereldranglijst wordt nog altijd aangevoerd door Naomi Osaka. De Roemeense Simona Halep en Petra Kvitova uit Tsjechië hadden de Japanse kunnen aflossen, maar daarvoor moesten ze wel de finale bereiken in Miami. Dat lukte echter niet.