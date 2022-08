Kersverse Malmö-spits mist eigen huwelijk door transfer, broer neemt plek in op bruiloft

Toch postte Turay op 1 augustus heel wat trouwfoto’s op Twitter. Daar heeft hij zelf een logische uitleg voor. „We hebben de foto’s op voorhand gemaakt. Zo leek het net alsof ik aanwezig was, maar dat was niet het geval. Mijn broer nam mijn plaats in op de bruiloft.”

Afgelopen donderdag maakte Turay, die overkwam van de Chinese eersteklasser Henan Songshan Longmen, zijn officiële debuut voor Malmö. In de slotfase van de 3-0-gewonnen wedstrijd tegen Dudelange in de voorrondes van de Europa League viel hij in. Sinds Turay is aangekomen in Zweden heeft hij zijn vrouw niet meer gezien. Ook de huwelijksreis is er nog niet van gekomen. „Eerst kampioen worden en daarna is het tijd voor de huwelijksreis”, vertelde Turay.