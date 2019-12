Kersverse captain Depay: Het zit niet mee momenteel

VIDEO Klopp had Van Dijk de Gouden Bal gegund: ‘Nooit maakte verdediger meer indruk’

3 december Hij is natuurlijk niet helemaal onpartijdig, maar zijn mening over de toekenning van de Gouden Bal maandag in Parijs aan Lionel Messi mag niet onvermeld blijven. ,,Wat mij betreft, had Virgil van Dijk deze prijs verdiend”, zei coach Jürgen Klopp van Liverpool over zijn veelgeprezen centrale verdediger.