Kersverse aanwinst Harry Kane begint bij Bayern München op de bank in Supercup

Mathieu van der Poel over eerste race op mountainbi­ke sinds Tokio: ‘Ik was eigenlijk alweer vergeten hoe lastig die parkoersen zijn’

Wereldkampioen op de weg Mathieu van der Poel start vanmiddag in Glentress Forest aan de WK mountainbike. Daar hoopt hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,Had ik hier niet de mogelijkheid om me te kwalificeren, dan was ik hier niet meer geweest.”