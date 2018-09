Kerkhove wint ITF-toernooi in Lissabon

Het was voor Kerkhove haar vierde titel op ITF-niveau. Ze won eerder toernooien in Albufeira (2011), Aschaffenburg (2014) en Equeurdreville (2015). De Zeeuwse, de nummer 249 van de wereld, stond voor de tweede keer dit jaar in de finale van een ITF-toernooi. Ze verloor in mei de finale van het toernooi in Tblisi.

Jelle Sels kon zijn eerste finale in een challenger niet bekronen met een toernooizege. De tennisser uit Alphen aan den Rijn verloor in het Roemeense Sibiu van de Roemeen Dragos Dima: 6-3 6-2. Sels stond voor de vijfde keer dit jaar in de finale van een internationaal toernooi, maar voor het eerst in de eindstrijd van een challengertoernooi. Hij won dit jaar drie toernooien in Nederland (Den Haag), Bahrein (Manama) en Italië (Casinalbo) in het futurecircuit.