Kerkhove uitgeschakeld in het dubbelspel

Nigeriaan Kelechi Nwakali gespot in Rat Verlegh Stadion

13:48 De Nigeriaanse voetballer Kelechi Nwakali is bij NAC, zo meldt hij op zijn Instagramaccount. Maar het is nog onduidelijk of de middenvelder van Arsenal voor een transfer bij de club is of dat NAC mogelijk onderhandelt met zijn broer Chidiebere Nwakali, die bij Manchester City onder contract staat.