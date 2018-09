Kerkhove strandt in tweede ronde dubbelspel US Open

Haase en Middelkoop door in New York

31 augustus Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben bij de US Open de derde ronde bereikt in het dubbelspel. Het als veertiende geplaatste tennisduo was in drie sets te sterk voor het Duitse koppel Philipp Petzschner en Tim Puetz: 6-3 3-6 6-1.