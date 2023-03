Kerkez bezorgt AZ overwinning op Lazio in Conference League

Dankzij paardenvi­rus toch familiedu­el Van der Vleuten bij Indoor Brabant

Springruiter Eric van der Vleuten zal deze week alsnog deelnemen aan The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch. Vanwege de uitbraak van het rhino-virus in Spanje heeft de Somerenaar zijn wedstrijdprogramma bijgesteld.