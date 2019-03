Kerber treft jongste finaliste in twee decennia op Indian Wells

Het tennistoernooi van Indian Wells kent een verrassende vrouwenfinale. Angelique Kerber neemt het op tegen Bianca Andreescu, die met een wildcard in het toernooi belandde.

Kerber versloeg in de halve finales Belinda Bencic in twee sets: 6-4, 6-2. Hierdoor bereikte de 31-jarige voormalige Wimbledonwinnaares voor het eerst in haar carrière de finale van het prestigieuze toernooi.

Lees ook Nadal treft Federer in halve finale Indian Wells na moeizame zege Lees meer

Wildcard

De Duitse treft Andreescu, die nummer 6 van de plaatsingslijst Elina Svitolina versloeg. Daarvoor had ze drie sets nodig: 6-3, 2-6, 6-4. Deze overwinning mocht verrassend genoemd worden, want de 18-jarige Canadese nam deel aan het toernooi met een wildcard.

Zodoende kwam een droom uit voor Andreescu, stelde de jongste finaliste in de afgelopen twintig jaar. ,,Ik tref nu speelsters die ik zo vaak op tv heb zien tennissen. Het is een ongelooflijk gevoel.” Kerber is dus gewaarschuwd en op haar hoede. ,,Bianca heeft niets te verliezen en kan gewoon genieten op de baan.”