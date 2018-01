Kerala Blasters zet Meulensteen al na half jaar op straat

Geen concrete doelstelling wat betreft aantal medailles in Pyeongchang

18:32 Chef de mission Jeroen Bijl van TeamNL waagde zich op Papendal tijdens de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea niet aan een concrete doelstelling. ,,Als je het dan hebt over het aantal medailles, is dat altijd lastig na onze successen bij Sotsji 2014'', doelde hij op de recordoogst in Rusland (24 keer eremetaal voor Oranje).