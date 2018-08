Kepa duurste doelman aller tijden: Chelsea koopt Bask voor 80 miljoen

'Geen Muric, maar Birighitti of Niemczycki zondag in het doel bij NAC'

9:37 Het keepersdebat bij NAC houdt aan nu blijkt dat City-aanwinst Arijanet Muric nog steeds geblesseerd is. Dat betekent dat Mark Birighitti of Karol Niemczycki zondag het doel van NAC verdedigt in Alkmaar.