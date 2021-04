Kent Liverpool tegen Real Madrid een nieuw wonder van Anfield?

Zidane in aanloop naar return in Liverpool: ‘Mijn spelers zijn uitgeput’

13 april Volgens coach Zinedine Zidane zijn de spelers van Real Madrid na de zware inspanningen van de laatste maanden de uitputting nabij. Toch is het niet de bedoeling dat ze woensdagavond op Anfield in de return van de kwartfinales in de Champions League in Liverpool achterover leunen om de 3-1 voorsprong te verdedigen. ,,We komen om te winnen.”