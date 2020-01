Kenny van der Weg (ex-NAC) naar TOP Oss, dat nog twee spelers verwelkomt

TOP Oss versterkt zich met voormalig NAC-verdediger Kenny van der Weg en spitsen Dennis van der Heijden en Samet Bulut. Die laatste is per direct inzetbaar.

Vlak voor het einde van de transferperiode is er een hoop te doen in Oss. Een nieuwe verdediger én twee spitsen staan klaar om TOP te versterken. Vooral die laatste twee zijn broodnodig, want TOP weet dit seizoen het net moeizaam te vinden.

Vanaf volgende week wordt echter ook de achterhoede versterkt, in de vorm van Kenny van der Weg. De voormalig speler van NAC kan zowel centraal als links achterin uit de voeten, en is eventueel ook als middenvelder inzetbaar. Momenteel speelt hij voor het Noorse Aalesunds FK, maar de 28-jarige Rotterdammer wil graag weer in Nederland spelen. Vanaf volgende week is hij daarom in Oss te vinden.

Hij voegt zich dan bij Schiedammer Dennis van der Heijden, die nog tot 2021 onder contract bij het Italiaanse Carpi. TOP Oss is het in een mondelinge huurovereenkomst met de Italianen eens geworden. De centrumspits kwam op eigen verzoek bij de Ossenaren terecht, waar hij zich opnieuw in de kijker probeert te spelen. Van der Heijden maakte zijn profdebuut bij ADO Den Haag, waar hij in 24 Eredivisiewedstrijden speelde, en daarin twee keer scoorde. Daarna speelde hij een seizoen voor Almere City FC, waarmee hij in 2018 tot de finale van de playoffs kwam.

Bulut al inzetbaar

De overschrijving van kersverse spits Samet Bulut werd woensdag afgerond, en hij komt mogelijk al in actie in de thuiswedstrijd tegen Roda JC op vrijdagavond. De 23-jarige Amsterdammer heeft de jeugdopleiding bij Ajax afgerond, en speelde sinds de zomer van 2018 op het derde niveau in Turkije.