Kenny Tete bewijst bij Fulham het gelijk van bondscoach De Boer

Vraagte­kens bij Jong Oranje over zieke Timber

15 maart Het is nog maar de vraag of Jurriën Timber met Jong Oranje afreist naar Hongarije voor het EK. De verdediger van Ajax is ziek. ,,We hebben de verwachting dat hij klaar kan zijn voor het EK", zegt bondscoach Erwin van de Looi, die niet alleen in de aanval, maar ook in de defensie keuze te over had.