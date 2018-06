Erben Wennemars vindt de timing apart. ,,Als je zegt dat je fit bent en je hebt afgelopen seizoen 1.41,6 gereden op de 1500 meter. Dan zit je in de kracht van je leven, ga je knoepertjehard trainen en de fantastische weg die je bent ingeslagen vervolgen. Want het wordt alleen maar moeilijker, de concurrentie zit niet stil. Kjeld Nuis geeft gewoon gas. En wat ik me afvraag: hij stapt nu uit omdat er geen sponsor is. Maar waarom zou die in 2019 wel komen dan? Dat wordt alleen maar moeilijker."