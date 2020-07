Kenners kiezen: Lewandowksi, De Bruyne of toch Messi?

,,Ja, ik kies nog steeds voor Messi. Het is iedere keer weer smullen om naar hem te kijken. Eigenlijk draagt hij dit seizoen in zijn eentje FC Barcelona, de ploeg is meer dan ooit afhankelijk van hem. Dat irriteert me wel een beetje, het voorspelbare. Normaal heeft hij andere topspelers om zich heen, dit seizoen moet hij individueel de kar trekken. Als je dan alsnog zulke waanzinnige cijfers overlegt en ziet dat niemand vat op hem kan krijgen, ben je in mijn ogen de beste. Je bent zo extreem goed als je het in zo'n team laat zien.’’