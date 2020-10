Kenin knokt zich terug na matige start

Podcast | ‘Waarom bouwt Red Bull niet zelf een motor?’

19:46 Honda stapt per 2022 uit de Formule 1. En dat betekent dat het team van Max Verstappen straks geen motor meer heeft voor in de auto. De opties om ergens een krachtbron vandaag te halen zijn gelimiteerd, met slechts 3 motorleveranciers op dit moment. Dus hoe zorgt Red Bull voor een competitieve wagen voor Max Verstappen? In deze aflevering van Pitstop praten Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Etienne Verhoeff hierover en lopen ze opties af. Daarnaast bespreken de Grand Prix van de Eifel, die dit weekend wordt verreden op de Nürburgring wordt verreden.