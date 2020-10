Kenin hoopt dat Swiatek 'een beetje zenuwachtig is' in finale

Swiatek laat zich in Parijs voor het eerst aan het grote publiek zien. De nummer 54 van de wereld, die nog geen titel won, maakt deze weken grote indruk. Ook op de Poolse president en de Europees voetballer van het Jaar Robert Lewandowski, die hun steun beiden via Twitter uitspraken. ,,Bravo! Bravo! Bravo! Gefeliciteerd Iga! We duimen voor je in de finale! Bedankt voor het op deze mooie manier vertegenwoordigen van Polen", schreef president Andrzej Duda op social media.



,,Ik leef nog steeds op adrenaline, dus ja: het is moeilijk te geloven", zei de tiener over haar eerste van mogelijk vele finales. ,,Ik weet dat het winnen van de finale moeilijk wordt. Het kan me niet schelen of ik ga verliezen of winnen. Ik ga gewoon mijn beste tennis spelen. En ja, de finale is ook een geweldig resultaat, dus ik heb echt geen druk.”