Kelvin Leerdam gidst Seattle naar titel in MLS

De goals van Seattle in het met 69.274 fans volgestopte CenturyLink Field kwamen van een oud-Feyenoorder en ex-Vitessenaar (Kelvin Leerdam), invaller Victor - na een assist van voormalig Ajacied Nicolás Lodeiro - en de Peruaanse international Raúl Ruidíaz. Diep in blessuretijd deed oud-AZ-spits Jozy Altidore, die vanwege een blessure pas als invaller het veld in kwam, nog iets terug. Maar die goal was louter voor de statistieken.



De finale was een reprise van 2017, toen Toronto FC met 2-0. Seattle won vanavond zijn eerste Amerikaanse titel ooit. De ploeg loste Atlanta United als kampioen af. De club van Frank de Boer werd in de halve finales uitgeschakeld door Toronto FC.