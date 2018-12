Keizer voor het eerst onderuit met Sporting Lissabon

De thuisploeg uit het noorden van Portugal kwam vanavond na 26 minuten spelen op voorsprong in het uitverkochte Estádio D. Afonso Henriques (30.000 toeschouwers), waar Oranje begin juni de halve finale van de Nations League speelt tegen Engeland. Na een afgeslagen corner kwam de bal voor de voeten van de kleine middenvelder Tozé, die zijn schot via een kleine aanraking van Bas Dost in de hoek zag vliegen: 1-0. Ola John kwam direct na de rust het veld in bij Vitória Guimarães. De in Liberia geboren international van Oranje (1 in 2012) maakte met een van zijn eerste acties ook nog bijna de 2-0 voor de thuisploeg, maar Sporting-doelman Renan Ribeiro bracht knap redding. Zes minuten na rust kreeg diezelfde Ribeiro rood voor een overtreding op spits Alexandre Guedes, maar deze beslissing werd door de VAR teruggedraaid vanwege buitenspel in aanloop naar die situatie. Ribeiro bleef daarna de grote uitblinker bij Sporting, dat in aanvallend opzicht nauwelijks gevaar kon stichten. Bas Dost kwam niet in scoringspositie en blijft daardoor op 15 goals in 14 wedstrijden steken voor dit seizoen. Nemanja Gudelj deed 85 minuten mee bij Sporting, waarna hij werd vervangen door zijn landgenoot Radosav Petrović.