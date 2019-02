Keizer naar tribune gestuurd bij gelijkspel Sporting

,,Het is de eerste keer in mijn carrière dat me dit overkomt”, zei Keizer achteraf tegen A Bola. ,,Ik moet het accepteren. Het spel lag continu stil en daar maakte ik opmerkingen over. De scheidsrechter begreep mij denk ik niet goed’', aldus de voormalig Ajax-trainer, die baalde van het puntenverlies, maar wel tevreden was over het spel van zijn team in de tweede helft. ,,De spelers zijn gemotiveerd en blijven ervoor vechten.”