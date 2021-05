Keizer en Kuwas veroveren titel in Verenigde Arabische Emiraten

Ajax-doel­wit Kamaldeen Sulemana: een explosieve en speciale dribbelko­ning

16:10 Als het aan Ajax ligt, treedt Kamaldeen Sulemana (19) andermaal in de voetsporen van Mohammed Kudus. Marc Overmars was de voorbije dagen in Denemarken om de volgende handige telg van de Right to Dream-academy over te nemen van Nordsjaelland. ,,Hij heeft iets speciaals.”